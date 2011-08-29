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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 10:52 BJT

〔中国新债〕广东志高空调公司下周一将发8亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月29日电---中国广东志高空调有限公司周一公告称,将于下周一(9月5日)在银行间

债市簿记建档发行8亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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广东志高 8 8 12 9/5簿记建档 建设银行 AA- 9/6 9/7

空调公司

===========================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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