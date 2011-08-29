〔中国债市动态〕利率涨声连连後稍事休息,消息称准备金上缴范围将扩大

路透北京8月29日电---中国债市利率周一涨声连连,因此前有消息称准备金上缴范围将扩至保证金.不过大涨後目前市场心态略有平复.

受此消息影响,周一早盘回购利率多跳涨,人民币利率互换(IRS)、基准10年国债双边报价收益率、以及信用债收益率都有10个基点以上不一的涨幅.

"IRS一年期(利率)涨了20个点,五年期12个点左右,"华东地区一商行交易员称,"准备金上缴范围扩大主要影响资金面,短端受影响会更大.现券那边,10年国债也在大涨."

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]

银行间市场周一早盘质押式回购加权平均利率上涨,其中14天期利率跳涨逾110个基点(bp).[CN/CN]

北京时间10:25时,银行间债市剩馀期限将近10年的固息国债110015券最新双边报价tCN110015=CFXM为4.12%/4.02%,上日尾盘报4.0050%/3.9500%;剩馀期限近五年的11中煤MTN1最新成交tCN1182222=CFXS收益率为5.78%,而上周其成交收益率区间为5.4865%-5.6864%(完)