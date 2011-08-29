〔中国债市动态〕利率涨声连连後稍事休息,消息称准备金上缴范围将扩大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月29日电---中国债市利率周一涨声连连,因此前有消息称准备金上缴范围将扩至保证金.不过大涨後目前市场心态略有平复.
受此消息影响,周一早盘回购利率多跳涨,人民币利率互换(IRS)、基准10年国债双边报价收益率、以及信用债收益率都有10个基点以上不一的涨幅.
"IRS一年期(利率)涨了20个点,五年期12个点左右,"华东地区一商行交易员称,"准备金上缴范围扩大主要影响资金面,短端受影响会更大.现券那边,10年国债也在大涨."
数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]
银行间市场周一早盘质押式回购加权平均利率上涨,其中14天期利率跳涨逾110个基点(bp).[CN/CN]
北京时间10:25时,银行间债市剩馀期限将近10年的固息国债110015券最新双边报价tCN110015=CFXM为4.12%/4.02%,上日尾盘报4.0050%/3.9500%;剩馀期限近五年的11中煤MTN1最新成交tCN1182222=CFXS收益率为5.78%,而上周其成交收益率区间为5.4865%-5.6864%(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。