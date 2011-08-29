〔中港个股〕中国太保称近期无融资计划,下半年仍加大定息类资产配置

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月29日电---中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)董事长高国富周一表示,太保近期没有融资计划,有足够资金支持今明两年业务发展.
此外,中国太保资产管理公司总经理于业明在业绩会上并指出,下半年仍将加大定息类资产的配置;在权益类投资方面,将对分红较高及估值有保障的股票和基金重点关注.
中国太保上半年实现归属于母公司股东净利润58.16亿元人民币,同比增长44.7%;每股收益0.68元.[nCN1928557]
中国太保A股早盘收报20.98元,跌0.03元,或0.14%.(完)
--发稿 林琦; 撰写 曲伟治; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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