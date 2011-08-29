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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 12:13 BJT

〔中港个股〕中国太保称近期无融资计划,下半年仍加大定息类资产配置

路透上海8月29日电---中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)董事长高国富周一表示,太保近期没有融资计划,有足够资金支持今明两年业务发展.

此外,中国太保资产管理公司总经理于业明在业绩会上并指出,下半年仍将加大定息类资产的配置;在权益类投资方面,将对分红较高及估值有保障的股票和基金重点关注.

中国太保上半年实现归属于母公司股东净利润58.16亿元人民币,同比增长44.7%;每股收益0.68元.[nCN1928557]

中国太保A股早盘收报20.98元,跌0.03元,或0.14%.(完)

--发稿 林琦; 撰写 曲伟治; 审校 张喜良

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