〔中国个股〕华电能源拟转国泰君安证券0.064%股权等,挂牌价格5,127万元

路透北京8月29日电---中国华电集团公司旗下华电能源股份有限公司(600726.SS),拟转让国泰君安证券0.064%股权,及97万元人民币增资款权益,挂牌价格5,127万元.

上周三,国泰君安的原股东--中国航天汽车机电股份有限公司(600151.SS)公告称,拟7,830万元人民币价格向上海展志实业集团公司转让国泰君安证券500万股权,折算成交价为15.66元/股,而航电机电的起始挂牌价格为12.9元/股.[ID:nCN1919957]

国泰君安尚在筹划A股上市,目前总股本为47亿股,去年净利为37.4亿元(列全行业第三),折合每股收益0.80元.

而一个值得关注的背景是,去年底,中化集团转让国泰君安股权交易中,每股成交价不足11元.

上海联合产权交易所的公告显示,意向受让方须符合的条件包括但不限于:非国有独资或控股企业需连续经营满三年以上;企业对外投资(包含对本项目投资後)不得超过其净资产等.

上海市金融办此前曾表示,国泰君安力争在明年实现上市.不过国泰君安大股东因不符合国内监管层"一参一控"的规定,上市进程较为缓慢.

"一参一控"是证监会要求一家机构或者受同一实际控制人控制的多家机构参股证券公司的数量不得超过两家,其中控股证券公司的数量不得超过一家.

国泰君安的前两大股东--上海国际集团和中央汇金投资公司持有多家券商股权,例如两家均持有国泰君安和申银万国证券的股权,上海国际集团还持有上海证券的控股权,中央汇金还持有银河证券、中投证券等股权.(完)

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