〔路透基点〕台北大巨蛋154亿台币15年融资案条款已拟定

路透香港8月26日电--汤森路透旗下基点引述银行业人士消息报导,远雄巨蛋公司的台北大巨蛋项目154亿台币15年融资案条款已浮出水面.

国泰世华银行、彰化银行、华南银行、台湾土地银行及合作金库商业银行等五家银行已签署了解备忘录加入受托主办行之列,各承贷20亿台币.兆丰国际商业银行是为管理行.

是次额度由土地使用权以及即将完成的建筑作为担保,额度包括作为A部分的151亿台币定期贷款,以及B部分的3亿台币履约担保.

A部分利率为一年期邮政储蓄利率加码160个基点,建设期间税後利率下限设为2.95%.而在运营期间,税後利率下限将降至2.5%,贷款利率将在104-133个基点不等,视其债务与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的比例而定.

B部分贷款中,建设期间每年支付137个基点的保证金费用,而营业期间每年则支付112个基点.

受邀银行将以四层级参贷.承诺提供20亿台币或以上的银行,可以获31个基点的先行费用和委托主办行的头衔;承诺提供1,500-1,900万台币的银行,费用为25个基点;承诺提供1,000-1,400万台币的银行,费用为18个基点;承诺提供500-900万台币的银行,费用为8个基点.

若A部分资金拨付额不足75%,将支付20个基点的承诺费.

A部分额度拥有四年宽限期,之後以45期季度不等额分期偿还,其中前16个季度每季偿还1.25%,17-28季每季偿还2.25%,29-40季每季偿还2.75%,41-44季每季偿还3.25%,第45期偿还45%.贷款平均年限为10.7年.

其它财务条款包括2012-2015年间债务比率最高230%,2016-2019年间债务比率最高190%,而2020-2027年间为120%;2016-2017年间利息覆盖比率最低1.1倍,2018-2027年间最低1.2倍;2016年最低流动比率为70%,而2017年为80%,接下来从2018年-2017年为100%.

回复期限为9月底.

2006年以来,台北大巨蛋贷款案曾数度启动,期间持续努力争取市政府核准.该企划在6月取得台北市政府核发建筑执照,将以建设-运营-转让(BOT)模式进行开发.(完)