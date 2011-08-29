〔路透基点〕台湾华新丽华扩大融资的4.6亿美元贷款案获12家银行签约

路透香港8月29日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾华新丽华控股有限公司扩大融资规模的4.6亿美元循环贷款案,已获12家银行签约.

该循环贷款案原先的融资目标是4亿美元.

兆丰国际商业银行担任管理行,其他10家委托主办行和额度分配行包括台湾银行、三菱东京日联银行、彰化银行、中国信托商业银行、玉山银行、第一商业银行、华南银行、台湾土地银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库商业银行.

11家委托主办行和额度分配行各承诺贷款4,000万美元,含全部费用的上限价码为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码79个基点,费用为33个基点.共同主办行台湾中国输出入银行承贷2,000万美元,所有资金成本为LIBOR加码74.7个基点,费用为20个基点.

贷款签约已于8月10日举行.

这笔贷款由华新丽华的母公司华新丽华股份有限公司提供担保,利息为LIBOR加码68个基点.

贷款拨款後前六个月,如果只提取不到50%的资金,银行将获得15基点的承诺费,如果50-60%的资金被提取支用,银行将获得10基点的承诺费.

该循环贷款期限三年,可选择展期两年,展期费用为10个基点.

财务约束性指标包括,流动比率最低为1倍,债务比率最高1倍,利息覆盖倍数不低于1.5倍,有形净值至少450亿台币.

贷款资金用作营运资本.

C2008年6月,华新丽华获得3.35亿美元三年期循环贷款,含所有费用的价码为63个基点,贷款利率较LIBOR加码55个基点.(完)