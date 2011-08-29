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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 10:50 BJT

〔日本股市〕早盘收高0.5%,关注日本执政党党首投票结果

路透东京8月29日电---日本股市日经指数周一早盘微升,不过由于美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克未暗示可能出台货币宽松政策,且在日本下一任首相选举之前,大多数投资者在场边观望.

青空银行(8304.T)跳涨6%,此前澳洲金融评论报表示,澳新银行(ANZ.AX)正在考虑收购青空银行或者Tokyo Star Bank.

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