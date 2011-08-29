〔日本股市〕早盘收高0.5%,关注日本执政党党首投票结果

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月29日电---日本股市日经指数周一早盘微升,不过由于美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克未暗示可能出台货币宽松政策,且在日本下一任首相选举之前,大多数投资者在场边观望.
青空银行(8304.T)跳涨6%,此前澳洲金融评论报表示,澳新银行(ANZ.AX)正在考虑收购青空银行或者Tokyo Star Bank.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。