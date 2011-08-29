〔中国钢铁〕8月中旬粗钢日产量环比续增,部分钢材盈利向好刺激生产(更新版)

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* 8月中旬粗钢日产量环比续增

* 主因部分钢材品种盈利较好刺激生产

* 预计8月粗钢日产将环比增加,但增幅有限

路透北京8月29日电---中国部分钢材品种盈利向好,刺激钢厂生产.中国钢铁工业协会显示,中国8月中旬粗钢日产量194.7万吨,环比增0.3%.

中联钢钢铁分析师胡艳平称,自7月以来国内钢价上涨,部分品种如高线、焊管、热轧带钢、钢坯的价格在8月中旬一度创下年内新高.以热轧为代表的工业用材也有所好转,价格呈上涨态势.钢价水平抬升使得钢厂总体尚存盈利,其中建筑类钢材品种盈利较为可观.

唐山地区民营企业钢坯毛利在300元人民币/吨左右,同时据中国联合钢铁网综合测算,二级螺纹毛利维持在400元/吨.

"部分地区如江苏限电态势有所缓解,也一定程度上刺激了生产."胡艳平称.

她并表示,从目前钢厂开工及生产态势来看,8月粗钢产量难有重大变化,预计8月份粗钢日产量较7月呈增加态势,但增幅有限.

中国联合钢铁网援引中钢协数据称,8月中旬钢协会员企业粗钢日产163.3万吨,环比增0.2%.

以下为中钢协公布的自今年年初至今的旬报中有关全国粗钢旬日产量及环比数据(单位是万吨):

时间 粗钢日均产量 环比(%)

8月中旬(11-20日) 194.7 +0.3

8月上旬(1-10日) 194.2 +0.4

7月下旬(21-31日) 193.5 -0.7

7月中旬(11-20日) 195.0 -0.3

7月上旬(1-10日) 195.5 -3.1

6月下旬(21-30日) 201.8 +3.2

6月中旬(11-20日) 195.5 -0.6

6月上旬(1-10日) 196.7 +2.7

5月下旬(21-31日) 191.5 +3.5

5月中旬(11-20日) 198.4 +1.9

5月上旬(1-10日) 194.7 +0.3

4月下旬(21-30日) 194.1 +1.9

4月中旬(11-20日) 190.4 -1.1

4月上旬(1-10日) 193.3 +0.6

3月下旬(21-31日) 192.2 -1.2

3月中旬(11-20日) 194.5 +2.2

3月上旬(1-10日) 190.3 -0.4

2月下旬(21-28日) 191.2 +5.4

2月中旬(11-20日) 181.4 +1.5

2月上旬(1-10日) 178.7 +4.5

1月下旬(21-31日) 171.0 +0.9

1月中旬(11-20日) 169.5 -5.5

1月上旬(1-10日) 179.4 +3.5 (完)