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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 11:07 BJT

〔日本债市〕长期公债受政治因素拖累,收益率曲线走翘

路透东京8月29日电---日本长期公债周一表现不佳,受月底获利了结拖累;执政党进行新首相投票前,市场缺乏积极的买家,交投清淡.

收益率曲线走翘,20年期公债收益率(殖利率)JP20YTN=JBTC升1.5个基点至1.870%,此前高见1.875%,为7月中以来最高.30年期公债收益率上行3个基点,报2.025%,为三周最高位.

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