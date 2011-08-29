〔日本债市〕长期公债受政治因素拖累,收益率曲线走翘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月29日电---日本长期公债周一表现不佳,受月底获利了结拖累;执政党进行新首相投票前,市场缺乏积极的买家,交投清淡.
收益率曲线走翘,20年期公债收益率(殖利率)JP20YTN=JBTC升1.5个基点至1.870%,此前高见1.875%,为7月中以来最高.30年期公债收益率上行3个基点,报2.025%,为三周最高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。