〔爱尔兰经济〕政府意将出售国有资产的收益投资于就业创造计划--报载

路透都柏林8月28日电---星期日泰晤士报(Sunday Times)援引爱尔兰公共支出部长Brendan Howlin言论报导称,该国政府意图使用出售国有资产的收益来资助就业创造计划.

Brendan Howlin对星期日泰晤士报表示,爱尔兰计划通过出售非战略资产筹集20亿欧元(29亿美元),而且该国政府将寻求国际货币基金组织(IMF)、欧盟(EU)和欧洲央行(ECB)的同意,把所获收益用于创造就业的再投资,而不是用来偿债.

"我们将在与IMF/EU/ECB的下一轮谈判中提出该计划,"报导引述Brendan Howlin称,"我们将寻求把出售资产的收益投资于下一轮就业创造计划.""这将通过所谓的战略投资基金来进行."

爱尔兰的失业率接近于约14%的17年高位.(完)