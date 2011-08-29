〔爱尔兰经济〕政府意将出售国有资产的收益投资于就业创造计划--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透都柏林8月28日电---星期日泰晤士报(Sunday Times)援引爱尔兰公共支出部长Brendan Howlin言论报导称,该国政府意图使用出售国有资产的收益来资助就业创造计划.
Brendan Howlin对星期日泰晤士报表示,爱尔兰计划通过出售非战略资产筹集20亿欧元(29亿美元),而且该国政府将寻求国际货币基金组织(IMF)、欧盟(EU)和欧洲央行(ECB)的同意,把所获收益用于创造就业的再投资,而不是用来偿债.
"我们将在与IMF/EU/ECB的下一轮谈判中提出该计划,"报导引述Brendan Howlin称,"我们将寻求把出售资产的收益投资于下一轮就业创造计划.""这将通过所谓的战略投资基金来进行."
爱尔兰的失业率接近于约14%的17年高位.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
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