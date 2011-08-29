服务快讯!!汤森路透将于9月5日起推出大连商品交易所套利交易行情及期货统计数据****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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汤森路透将于2011年9月5日起推出大连商品交易所套利交易行情数据及期货统计数据。
其中，套利合约分为跨期套利交易以及跨品种套利交易。相关期货套利交易的历史数据将收录于档案代码（DataScope File Code）5578 中。
届时还将支持期货成交量排行以及市场概略等期货统计数据。期货统计历史数据将收录在档案代码（DataScope File Code）1486中。
此外，汤森路透将于2011年10月发布新的期货及套利交易显示模板（Display Template ）。
在新显示模板发布之前期货交易仍继续沿用模板 “simex_futures_nt.qte”，套利交易将使用模板“all_futures_nt.qte”。
新显示模板发布後，期货交易将使用模板“dce_fut_nt.qte (中/英)”， 套利交易将使用模板“dce_fut_sp_nt.qte (中/英)”。
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。