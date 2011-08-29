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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 11:07 BJT

****服务快讯!!汤森路透将于9月5日起推出大连商品交易所套利交易行情及期货统计数据****

亲爱的客户，您好！

汤森路透将于2011年9月5日起推出大连商品交易所套利交易行情数据及期货统计数据。

其中，套利合约分为跨期套利交易以及跨品种套利交易。相关期货套利交易的历史数据将收录于档案代码（DataScope File Code）5578 中。

届时还将支持期货成交量排行以及市场概略等期货统计数据。期货统计历史数据将收录在档案代码（DataScope File Code）1486中。

此外，汤森路透将于2011年10月发布新的期货及套利交易显示模板（Display Template ）。

在新显示模板发布之前期货交易仍继续沿用模板 “simex_futures_nt.qte”，套利交易将使用模板“all_futures_nt.qte”。

新显示模板发布後，期货交易将使用模板“dce_fut_nt.qte (中/英)”， 套利交易将使用模板“dce_fut_sp_nt.qte (中/英)”。

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