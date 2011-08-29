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公司新闻(中文) | 2011年 8月 29日 星期一 11:28 BJT

〔中国能源〕中石油大连炼厂周一早晨发生火灾--新华

路透北京8月29日电---新华社周一报导称,上午10点左右,中石油(0857.HK)(601857.SS)大连石化分公司突然发生火灾.

报导并称,具体情况不详,并未提供更多细节.

该炼厂20万桶/日炼油装置原本预计本周重启,该装置在一个多月前由于着火停产.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴

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