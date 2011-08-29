更正:〔东京汇市〕美元全线承压,因市场预期美联储在9月采取刺激行动

(更正:因译文有误,内文第15段改为"对于没有在现场听贝南克讲话而只是看当日股汇价格走势的人来说,如果以为贝南克已经推出第三轮量化宽松,也是可以理解的.")

* 美联储主席贝南克料将在下月采取更多政策行动

* 美元普遍承压,但走势优于瑞郎

* 瑞银集团威胁增加对存款收费打压瑞郎

路透悉尼/东京8月29日电---美元兑一篮子货币在周一亚洲时段略微承压,交易商臆测,因美国经济增长前景不明朗,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将会在下月出台更多刺激经济举措.

美联储主席贝南克在杰克森霍尔发表备受关注的讲话,他并未暗示美联储将采取进一步措施刺激经济,但称将把9月会议时间延长至两天,以考虑进一步的货币刺激工具.[ID:nCN8484848]

"如果美国经济真将陷入衰退,我们认为美联储将采取新一轮量化宽松."法国农业信贷银行(Credit Agricole)北美首席分析师Michael Carey在给客户的报告中写道.

他还表示,核心通胀上行让采取更多宽松货币政策面临很高障碍.

"因此,权衡量化宽松提振经济活动和就业,以及推高通胀或令资产市场出现其他扭曲这两种效果後,该政策变得不那麽有吸引力."Carey称.

交易商表示,市场对美联储推出新一轮公债购买计划,或称第三轮量化宽松(QE3)的预期在杰克森霍尔会议开始前已经减弱,因此贝南克未公布近期措施,并没有引起太大的失望情绪.

这令市场聚焦于美国即将出炉的数据,包括周五的非农就业报告、个人支出以及制造业数据,以一窥这个全球最大经济体的体质.

美元指数.DXY最新报73.789,距离73.421附近的四个月低位不远,但远离上周五峰值74.464.

"上周五美元跌势同样因欧元兑瑞郎涨势而起,欧元兑美元即因而被推升,"一日系银行交易商表示.他还称该货币对的进一步涨势,或令美元承受更多压力.

欧元兑瑞郎EURCHF=R周一升0.3%至1.1739瑞郎,接近1.1810瑞郎的阻力位.欧元从7月初峰值1.2346,跌至8月初在EBS电子盘中所及1.0075的纪录低位,而1.1810瑞郎则是此波跌势的76.4%回档位.

1.1894瑞郎水平处存在更大阻力,这是技术图表上的下一个重要峰值.

美元兑日圆JPY=报76.70日圆,从77.69日圆附近的近期高位处回落,但远高于本月稍早前所及75.941日圆的纪录低位.

欧元兑美元EUR=短暂升穿1.4500美元,扩大周五0.8%的涨势,之後略失动能,在8月17日高位1.4518美元,及7月27日高位1.4537美元处遭遇阻力,回到1.4485美元.

一大型日系银行的客户交易员称,欧元近期可能有望进一步上扬,最高可能触及1.4580美元的7月初高位.投资者称,市场对欧元的看法完全没有改观,最近的欧元升势更多是反映了美元的疲弱.

法国巴黎银行分析师在客户报告中写道:"对于没有在现场听贝南克讲话而只是看当日股汇价格走势的人来说,如果以为贝南克已经推出第三轮量化宽松,也是可以理解的."

不过美元兑瑞郎上涨,後者全线承压,因此前瑞银集团UBSN.VX威胁称或对客户存款收费,以防他们在金融市场动荡时期利用部分账户存放避险的瑞郎.

美元兑瑞郎CHF=上扬0.34%至0.8098瑞郎,上周五曾触及约0.8152瑞郎的一个月高位.

对全球经济重回衰退和欧元区主权债务危机蔓延至当地银行体系的担忧,使外汇投资者纷纷买入瑞郎和日圆避险.

这已促使瑞士和日本当局最近几周有所行动,以遏制本币升值.

虽然瑞士央行称,瑞银考虑对瑞郎存款收费的决定与之无关,但交易员表示,此举将为瑞郎升势设置新的障碍.

澳元兑全面走弱的美元上扬,延续上周涨势,此前贝南克发言为推出进一步刺激美国经济的政策留下馀地.

澳元兑美元AUD=D4最新上涨0.4%,报1.0610美元,在三周半高位附近徘徊.

周一市场交投料受抑,因英国因假日休市,纽约可能受到飓风降级成的热带风暴Irene的影响.

"今日或许在相当窄的区间内交投,"ANZ外汇策略师Grant Turley表示.

纽约 当日 今年来 2010年

0308GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4488 1.4497 -0.06 +8.31 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.68 76.60 +0.10 -5.51 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 111.09 111.05 +0.04 +2.29 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8090 0.8060 +0.37 -13.34 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6371 1.6370 +0.01 +4.95 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9797 0.9814 -0.17 -1.71 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0620 1.0568 +0.49 +4.09 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8444 0.8389 +0.66 +8.38 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.420 80.950 +0.58 -1.99 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.740 64.260 +0.75 +2.36 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.51 125.39 +0.10 -0.91 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2570 1.2533 +0.30 -4.17 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英/李富强/梁睿雪/兰秀娟/洪曦;审校 张荻/程琳龚芳/白云/郑茵

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