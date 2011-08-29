〔全球金属〕7月秘鲁铜锌白银产量下降,黄金产量上升

路透利马8月28日电---秘鲁政府周日称,该国7月铜、锌和白银产量下降,因主要矿山产量减少和矿石品位下降,而黄金产量较上年同期增加.

秘鲁能源和矿产部在声明中称,7月秘鲁铜产量为100,478吨,较上年同期下降5.6%.产量下降主要受Southern Copper(SPC.LM)(SCCO.N)和XstrataXTA.L等大型生产商拖累,他们的产量较上年同期下降19%.

锌产量大幅下降22.7%至103,455吨,因必和必拓(BHP.AX)旗下的Antamina矿山和Volcan(VOL_pb.LM)旗下的矿山产量大幅降低.

7月白银产量下降8.3%至312,430千克;黄金产量增加9.1%至略高于14,000千克,部分原因是中小型矿商产量增加.(完)