〔新债招标〕中国五年地方债利率走高,准备金缴存范围扩大消息打压信心(更新版2)

(新增公告内容)

* 五年期地方债利率4.30%,较上次再走高

* 央行拟扩存准缴存范围,打压市场信心

* 一级半市场已有机构返手续费出券

路透上海8月29日电---中国财政部周一代理发行的五年期地方政府债利率再拾升势.因此前有消息称,央行将扩大准备金缴存范围,打压机构对现券未来走势信心.

财政部公告称,今日上午招标的240亿元人民币五年期固息地方政府债,票面利率4.30%.另外,该期债投标量为348.2亿元,投标倍数1.45倍.

北京一券商分析师称,在央行拟扩大存款准备金缴存范围消息出来後,市场对今日新债利率走升已有预期.

"'乱世'出乱债,反正这年头,提高投标标位总没错."他称.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]今日早盘二级市场现券收益率和回购利率已应声上涨,其中14天期回购利率大幅跳涨逾114个基点(bp).[CN/CN]

在外围市场动荡背景下,上周一(22日)财政部代理招标的三年期地方债,因避险需求支撑,其中标利率一度有所回落.[ID:nCN1914449]

华南一券商交易员则透露,目前一级半市场(新债招标至上市前期间的意向交易),机构多以票面利率加返还手续费往外出今日中标新债,显示其主动持有愿意不足."就是没有赔本卖出去了,(参与投标)主要是为了完成承销任务."

今年以来,财政部此前已代理发行了五期,总额共计1,176亿元的地方政府债,期限含三年和五年,且二级市场上地方政府债成交并不活跃.

财政部最近一次代理发行的五年期地方债招标是在8月8日,当期发行量为220亿元,中标利率4.12%.[ID:nCN1882383]该券近日没有成交.数据tCN119104=CFXS显示,最後一笔成交在上周三(24日),当时成交收益率为4.13%.

今日招标的新债为今年第六期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.8月30日开始发行并计息,9月1日发行结束,9月5日起上市交易.

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.(完)