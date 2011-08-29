〔中国航空〕北京和上海机场安检升级,检查项目及重点抽查人数增加

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月29日电---中国客流量最大的北京首都机场(0694.HK)和上海机场(600009.SS) 自本月28日起提升了安检级别.机场相关人士对路透表示,已接获国家民航局通知,增加了登机旅客的安全检查项目以及重点抽查人数.
国内媒体近日对此也纷纷做出报导,称提高後的安检级别目前为2级安保.但均未说明出何原因.
"每位旅客的检查项目增多了,重点抽查人数也增加了.最好是提前二个小时到机场."上海虹桥机场问询处的相关人士在电话中称.
而首都机场问询处并表示,现在安检非常严,过检速度也会相对较慢,建议尽量提前到达机场.初步估计该情况还要持续十多天.
据多家媒体报导,北京首都机场昨天增加了开箱检查率,并随机安排旅客脱鞋检查.
报导并称,上海机场方面采取随机抽检,要求旅客过安检时检查皮带、脱鞋.上海两大机场(浦东和虹桥机场)旅客通过安检的速度较快,旅客出行比较顺畅,未出现旅客安检排队的情况.(完)
--发稿 苏丹; 审校 毕晓雯/林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。