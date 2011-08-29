《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币涨跌互现

IFR悉尼8月29日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段涨跌互现,美元/韩元略微走低,美元/坡元在新加坡周二休市前小幅走高.

今天人民币兑美元中间价走强,但风头被亚洲股市(除中国外)走强所盖过,美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议没有传出新闻,这似乎就是好消息.

有关欧洲银行业状况的消息很多,此前国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德警告称,欧洲银行需要进行强制性资本重组[ID:nCN1928263].另外,英国泰晤士报报导,欧洲当局正在幕後拟定一个激进的计画,以尽力防止出现新一轮信贷紧缩.

欧洲银行股今天可能挫跌,但目前亚洲市场似乎无意作出反应.(完)