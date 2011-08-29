《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币涨跌互现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月29日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段涨跌互现,美元/韩元略微走低,美元/坡元在新加坡周二休市前小幅走高.
今天人民币兑美元中间价走强,但风头被亚洲股市(除中国外)走强所盖过,美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议没有传出新闻,这似乎就是好消息.
有关欧洲银行业状况的消息很多,此前国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德警告称,欧洲银行需要进行强制性资本重组[ID:nCN1928263].另外,英国泰晤士报报导,欧洲当局正在幕後拟定一个激进的计画,以尽力防止出现新一轮信贷紧缩.
欧洲银行股今天可能挫跌,但目前亚洲市场似乎无意作出反应.(完)
--编译 肖群英;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。