〔中国公开市场〕明日将发10亿元一年期央票,发行量仅为上周三分之一

路透上海8月29日电---中国人民银行周一公告称,明日将在公开市场采用价格招标方式发行10亿元人民币一年期央行票据,发行量仅为上周的三分之一.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)