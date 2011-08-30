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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 09:20 BJT

〔中国公开市场〕央行今日将不进行正回购操作--业内人士

路透上海8月30日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作.

央行稍後还将招标发行10亿元一年期央票,预计其中标收益率继续持平于3.5840%的可能性大.

央行上周二招标发行的30亿元人民币一年期央票,发行价96.54元,对应收益率持平于3.5840%;同时未进行正回购操作.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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