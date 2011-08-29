《全球经济分析》财经领袖呼吁政界破除僵局,积极出台危机措施

* 若财政整固速度过快会造成威胁--拉加德

* 希望政府听从劝导--以色列央行总裁费希尔

记者 Ann Saphir/Mark Felsenthal; 编译 艾茂林/蔡美珍/王翔琼

路透怀俄明州杰克森霍尔8月28日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席,国际货币基金组织(IMF)总裁,以及经济合作暨发展组织(OECD)秘书长对大西洋两岸政府领袖加大施压,敦促他们克服惰性,着手对付紧急的经济问题.

主要货币政策官员和经济学家在怀俄明州杰克森霍尔的年会上警告称,若各国政府领导人忽视他们的请求,则世界经济放缓和欧洲债务问题可能演变成更深层次的危机.IMF总裁拉加德更是坦言呼吁政界"立即行动".

"我希望政府能听从劝导,"以色列央行总裁费希尔说.

很显然,针对政治僵局发出警告,成为本届杰克森霍尔年会召开的背景.

OECD秘书长葛利亚对路透说,"不得不说,目前政府的作法并不是很英明,欧洲和美国政府都是."

在美国,政治僵局阻挠国会采取措施缩减庞大的预算赤字,从而将该国推至债务违约边缘,并导致标普调降其珍视的AAA债信评级.