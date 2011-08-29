《全球经济分析》财经领袖呼吁政界破除僵局,积极出台危机措施

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 若财政整固速度过快会造成威胁--拉加德
* 希望政府听从劝导--以色列央行总裁费希尔
记者 Ann Saphir/Mark Felsenthal; 编译 艾茂林/蔡美珍/王翔琼
路透怀俄明州杰克森霍尔8月28日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席,国际货币基金组织(IMF)总裁,以及经济合作暨发展组织(OECD)秘书长对大西洋两岸政府领袖加大施压,敦促他们克服惰性,着手对付紧急的经济问题.
主要货币政策官员和经济学家在怀俄明州杰克森霍尔的年会上警告称,若各国政府领导人忽视他们的请求,则世界经济放缓和欧洲债务问题可能演变成更深层次的危机.IMF总裁拉加德更是坦言呼吁政界"立即行动".
"我希望政府能听从劝导,"以色列央行总裁费希尔说.
很显然,针对政治僵局发出警告,成为本届杰克森霍尔年会召开的背景.
OECD秘书长葛利亚对路透说,"不得不说,目前政府的作法并不是很英明,欧洲和美国政府都是."
在美国,政治僵局阻挠国会采取措施缩减庞大的预算赤字,从而将该国推至债务违约边缘,并导致标普调降其珍视的AAA债信评级.
在欧洲,欧元区虽然拥有统一的货币体系,但成员国在预算上面各自为政,领导人围绕究竟谁应该为债务危机买单争执不下.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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