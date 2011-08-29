《外汇动态》日本保证金交易商增持美元兑日圆多头仓位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0422 GMT--日本保证金交易商周五逢低买入美元兑日圆,增加净多头仓位至2,276亿日圆,周四曾处于七周低点1,941亿日圆.保证金交易商的美元兑日圆与其它七种货币兑日圆净多仓周五合计增至6,390亿日圆,从周四的七周低点5,722亿日圆上升.
美元兑日圆JPY=周五下跌1%,当日美元全线小跌,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,美联储将把9月政策会议的召开时间延长为两天,以考虑能进一步采取哪些措施支持经济.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。