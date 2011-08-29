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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 12:39 BJT

《外汇动态》日本保证金交易商增持美元兑日圆多头仓位

0422 GMT--日本保证金交易商周五逢低买入美元兑日圆,增加净多头仓位至2,276亿日圆,周四曾处于七周低点1,941亿日圆.保证金交易商的美元兑日圆与其它七种货币兑日圆净多仓周五合计增至6,390亿日圆,从周四的七周低点5,722亿日圆上升.

美元兑日圆JPY=周五下跌1%,当日美元全线小跌,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克表示,美联储将把9月政策会议的召开时间延长为两天,以考虑能进一步采取哪些措施支持经济.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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