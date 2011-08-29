中国企业对坦桑尼亚农业增加投资

(本文由路透中文网编译)

路透达累斯萨拉姆8月26日电---中国驻坦桑尼亚使馆周五称，在坦桑尼亚生产成本低和中坦贸易增长的推动下，多家中国公司计划对坦桑尼亚农业、建筑业和服务业增加投资。

中国向非洲出口成本较低的消费品，换取石油和原材料，目前已成为非洲最大的贸易合作夥伴。

中国驻坦桑尼亚使馆称，中国公司迄今对坦桑尼亚多个项目投资了约2亿美元，将有更多中国公司关注未来在坦投资项目。

使馆称，中国企业在坦投资最多的是农业部门，其它主要投资包括数字电视项目和中坦联合海运公司负责的航运项目。

坦桑尼亚将2011-2012年基础设施支出预算提高了85%，至2.78万亿先令。

中国驻坦桑尼亚使馆称："2010年中坦贸易额为16.5亿美元，同比增加40%。"

"2010年中国对坦桑尼亚的出口额为12.5亿美元……中方进口额为4.01亿美元。"（完）