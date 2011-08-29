中国企业对坦桑尼亚农业增加投资

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透达累斯萨拉姆8月26日电---中国驻坦桑尼亚使馆周五称，在坦桑尼亚生产成本低和中坦贸易增长的推动下，多家中国公司计划对坦桑尼亚农业、建筑业和服务业增加投资。
中国向非洲出口成本较低的消费品，换取石油和原材料，目前已成为非洲最大的贸易合作夥伴。
中国驻坦桑尼亚使馆称，中国公司迄今对坦桑尼亚多个项目投资了约2亿美元，将有更多中国公司关注未来在坦投资项目。
使馆称，中国企业在坦投资最多的是农业部门，其它主要投资包括数字电视项目和中坦联合海运公司负责的航运项目。
坦桑尼亚将2011-2012年基础设施支出预算提高了85%，至2.78万亿先令。
中国驻坦桑尼亚使馆称："2010年中坦贸易额为16.5亿美元，同比增加40%。"
"2010年中国对坦桑尼亚的出口额为12.5亿美元……中方进口额为4.01亿美元。"（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。