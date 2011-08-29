〔日本债市〕10年期公债期货在新首相第一轮投票後涨0.29点至142.60

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月29日电---日本公债期货收复早盘失地并升至平盘上方,此前进行了新首相选举第一轮投票.
日本经济产业大臣海江田万里和日本财务大臣野田佳彦将进行第二轮投票角逐,因第一轮投票中的五名候选人都没能获得多数票.
日本公债期货受到支撑,因野田佳彦是出名的财政强硬派,愿意提高税收以降低日本对债务的依赖.
9月10年期公债期货2JGBv1涨0.29点至142.60,为三个交易日高点,盘中低见142.24.(完)
--编译 李富强;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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