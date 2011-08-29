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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 13:21 BJT

〔日本债市〕10年期公债期货在新首相第一轮投票後涨0.29点至142.60

路透东京8月29日电---日本公债期货收复早盘失地并升至平盘上方,此前进行了新首相选举第一轮投票.

日本经济产业大臣海江田万里和日本财务大臣野田佳彦将进行第二轮投票角逐,因第一轮投票中的五名候选人都没能获得多数票.

日本公债期货受到支撑,因野田佳彦是出名的财政强硬派,愿意提高税收以降低日本对债务的依赖.

9月10年期公债期货2JGBv1涨0.29点至142.60,为三个交易日高点,盘中低见142.24.(完)

--编译 李富强;审校 程琳

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