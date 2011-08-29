《外汇动态》美元/韩元延续跌势,支撑位料在1,072韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0448GMT---美元/韩元KRW=KFTC延续跌势,因本地银行间投机客增加空头仓位,此前韩国股市扩大涨幅.
但交易员称,美元/韩元在1,071-1,072附近料有支撑.美元/韩元下跌0.8%报1,073.5韩元.
本月初涨势的50%费波纳奇回档技术位在1,072.5,其60日移动平均线在1,071.0.
"我怀疑美元/韩元还有多少下跌空间.如果出口商午後卖出,美元/韩元可能进一步下行,否则可能出现反弹."一外资银行驻首尔的交易员称.
路透调查显示,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五发表讲话前,投资者已经在近几周降低美元/韩元空头仓位.(完)
--编译 李富强;审校 龚芳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。