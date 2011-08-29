版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 13:04 BJT

《外汇动态》美元/韩元延续跌势,支撑位料在1,072韩元

0448GMT---美元/韩元KRW=KFTC延续跌势,因本地银行间投机客增加空头仓位,此前韩国股市扩大涨幅.

但交易员称,美元/韩元在1,071-1,072附近料有支撑.美元/韩元下跌0.8%报1,073.5韩元.

本月初涨势的50%费波纳奇回档技术位在1,072.5,其60日移动平均线在1,071.0.

"我怀疑美元/韩元还有多少下跌空间.如果出口商午後卖出,美元/韩元可能进一步下行,否则可能出现反弹."一外资银行驻首尔的交易员称.

路透调查显示,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五发表讲话前,投资者已经在近几周降低美元/韩元空头仓位.(完)

--编译 李富强;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐