《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月29日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年8月27日-9月2日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/29 沪 京 运 通 780908 6,000 40-42 50.92-53.47 中信证券 9/1
8/29 深 雅本化学 300261 2,270 22.00 51.76 东方证券 9/1
8/31 深 蒙 发 利 002614 不超过3,000 -- -- 广发证券 9/5
9/2 深 哈 尔 斯 002615 不超过2,280 -- -- 海通证券 9/7
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金3,323.40亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1914143]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
东吴新产业 东吴基金 建设银行 农业银行、银河证券等 8/29-9/23
精选股票基金
交银施罗德深证 交银施罗 农业银行 建设银行、招商银行等 8/29-9/23
300价值ETF联接基金
深证300价值ETF 交银施罗 农业银行 中信建投、海通证券等 8/29-9/16
诺安油气能源 诺安基金 招商银行 中国银行、国泰君安等 8/29-9/20
股票基金(QDII)(FOF)(LOF)
汇添富深证 汇 添 富 工商银行 招商银行、光大证券等 8/26-9/26
300ETF联接基金
南方中国中小盘 南方基金 境内:农业银行 建设银行、东方证券等 8/25-9/20 预定募集规模上限为30亿元人民币
股票指数基金(QDII)(LOF) 境外:纽约梅隆银行
交银施罗德 交银施罗德 建设银行 招商银行、中金公司等 8/24-9/21
双利债券基金
上证380ETF 南方基金 建设银行 兴业证券、国信证券等 8/22-9/9
南方上证380 南方基金 建设银行 中国银行、兴业证券等 8/22-9/16
ETF联接基金
广发制造业 广发基金 工商银行 农业银行、申银万国等 8/19-9/16
精选股票基金
诺安全球收益 诺安基金 境内:工商银行 中国银行、海通证券等 8/22-9/21
不动产基金 境外:布朗兄弟哈里曼银行
景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元
股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)
富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16
成长股票基金
平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16
先锋股票基金
深证300ETF 汇 添 富 工商银行 上海银行、安信证券等 8/15-9/9
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14
嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9
农银汇理策略 农银汇理 中信银行 工商银行、国泰君安等 8/8-9/2
精选股票基金
深证基本面60ETF 建信基金 民生银行 光大证券、招商证券等 8/8-9/2
建信深证基本面 建信基金 民生银行 中国银行、海通证券等 8/8-9/2
60ETF联接基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元) (年)
财政部 300 7 记账式国债 8/25-8/29 今年第17期七年品种续发
财政部 240 5 代发地方债 8/30-9/1
国开行 160 1 固息金融债 周四
国开行 200 3 浮息金融债 周四 一年定存基准
进出口行 200 5 固息金融债 周四
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
270 -- 270
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
武汉钢铁集团 短期融资券 80 周二
财政部 浮息国债 200 周三
注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
京 运 通 6,000 40-42 -- -- -- 8/29 9/1
雅本化学 2,270 22.00 -- -- -- 8/29 9/1
=======================================================================================(完)
--整理 李宏薇; 审校 曹巍浩
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。