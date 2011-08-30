〔中股业绩〕上港中期净利同比略降符合预期,国内外贸恶化为风险(更新版)

(新增分析师观点及股价表现)

* 上港集团上半年净利下滑,符合预期

* 净利下滑因受非经常性损益同比下降拖累

* 分析师提醒应警惕国内外贸逊于预期的风险

* 高盛调降上港未来12个月目标股价至4.3元

路透北京8月30日电---中国最大港口企业--上港集团(600018.SS)上半年货物、集装箱和散杂货吞吐量均创历史同期最佳水平,惟受其非经常性损益同比下降拖累,上半年净利同比略降.国内外贸的不确定性成主要前景风险.

在全球经济增速放缓,进而为国内外贸快速增长蒙上更多不确定性阴霾的背景下,分析师认为,受惠于产业转移和长江内河水运发展政策驱动,料为上海港带来集装箱量的稳定增长;但仍需谨慎对待外贸逊于预期带来的下行风险.

上港集团周二公布的中期报告显示,实现营业收入105.51亿元,同比增16.52%;由于公司非经常性损益比去年同期减少3.22亿元,实现归属于上市公司股东的净利润同比下降4.51%,实现24.90亿元.

数据显示,报告期内,上港集团实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.24亿元,比去年同期增长9.21%.

"业绩基本符合预期,看好公司长期增长前景,但短期存在一定压力....公司面临的下行风险包括国内外贸逊于预期."高盛发布的报告称.

高盛报告预计,2011年,上港集团每股收益(EPS)为0.23元,PE(市盈率)15.3倍,PB(市净率)1.7倍,高盛调降上港未来12个月目标股价预测至4.30元人民币(此前为4.77元),维持中性评级.

本地时间上午10:37时,上港集团上涨1.16%,报3.50元;沪综指.SSEC涨1.33%.

上港集团中期报告亦称,其也面临着诸多挑战,包括世界经济出现增速放缓迹象,使得外贸进出口继续保持快速增长具有不确定性;国内物价指数持续上涨,燃料、原料等生产经营成本压力日渐加大.

不过对于集装箱等吞吐量创同期最好水平,宏源证券行业分析师庞琳琳表示,公司集装箱业务保持两位数增长主要是受益于产业转移和长江内河水运发展政策驱动.

"预计上述政策将为上海港提供更多货源支持,未来三年集装箱量增长率或在12%左右."庞琳琳预计,上港集团2011营业务收入223.53亿元,净利润60.16亿元,每股收益为0.26元,给予"增持"评价.

报告期内,公司货物吞吐量完成2.36亿吨,同比增长11.7%;其中,集装箱吞吐量完成1,531.6万标准箱,同比增长10.5%,散杂货吞吐量完成8,804万吨,同比增长14.6%.货物、集装箱和散杂货吞吐量均创历史同期最佳水平.

中国港口码头营运商--大连港股份(601880.SS)(2880.HK)此前公布中期业绩显示,2011年上半年,归属于母公司股东的净利润为人民币3.4亿元,较去年同期3.9亿元水平降低12.9%.主要是受油品吞吐量同比大幅下降,油品装卸毛利大幅减少影响.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)