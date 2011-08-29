〔东京汇市〕美元普遍承压,因市场预计美联储将在9月采取行动

* 贝南克为美联储进一步行动留出馀地,尚无QE3打算

* 美元全面承压,但表现优于瑞郎

* 瑞银集团威胁增加对存款收费打压瑞郎

路透悉尼/东京8月29日电---美元兑一篮子货币在周一亚洲时段轻度承压,交易商臆测,由于美国经济增长前景不明朗,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将会在下月出台更多刺激经济举措.

美联储主席贝南克在杰克森霍尔发表备受关注的讲话,他并未暗示美联储将采取进一步措施刺激经济,但称将把9月会议时间延长至两天,以考虑进一步的货币刺激工具.[ID:nCN1928689]