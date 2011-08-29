〔东京汇市〕美元普遍承压,因市场预计美联储将在9月采取行动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 贝南克为美联储进一步行动留出馀地,尚无QE3打算
* 美元全面承压,但表现优于瑞郎
* 瑞银集团威胁增加对存款收费打压瑞郎
路透悉尼/东京8月29日电---美元兑一篮子货币在周一亚洲时段轻度承压,交易商臆测,由于美国经济增长前景不明朗,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将会在下月出台更多刺激经济举措.
美联储主席贝南克在杰克森霍尔发表备受关注的讲话,他并未暗示美联储将采取进一步措施刺激经济,但称将把9月会议时间延长至两天,以考虑进一步的货币刺激工具.[ID:nCN1928689]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。