〔中港个股〕中国太保称近期无融资计划,下半年投资风格仍偏谨慎(更新版)

(新增公司人士和分析师评论及背景)

* 近期不会融资,有足够资金支持业务发展

* 下半年加大定息类资产配置

* 产险景气度延续将令公司业绩提升--分析师

路透上海8月29日电---作为中国股市重要的机构投资者,保险公司谨慎观望气氛未消.中国第三大保险公司--中国太平洋保险(集团)股份有限公司(601601.SS)下半年投资风格仍偏谨慎,将进一步加大定息类资产配置.

中国太保(2601.HK)上半年净利录得45%的高增速.公司董事长高国富周一表示,下半年计划对旗下太保财产险增资,总增资规模逾50亿元人民币,以支持财产险业务快速成长.不过在中国太保这个层面,近期并不需要融资.

"我们有足够资金支持财产险和寿险今年和明年的业务发展,近期没有任何融资计划."他在业绩会上指出.

兴业证券最新报告指出,上半年太保产险利润贡献占比提升到四成,而产险行业景气度提升和延续将使太保集团业务获得最大程度的提升,上调公司今明两年每股收益预测至1.30元和1.59元.鉴于太保业绩弹性较好,当前估值处于低区间当中,短期内首推太保.

中国太保上半年实现归属于母公司股东净利润58.16亿元人民币,同比增长44.7%;每股收益0.68元.[ID:nCN1928557]其中,寿险和财险业务收入增速分别为11.5%和19.2%,均高于业内平均水平,寿险和财险的市占率分别提升了0.9和0.4个百分点,太保寿险重新夺回业内第三的位置.

在考核保险公司资本充足与否的重要指标--偿付能力充足率上,中国太保达到298%,处于业内领先的位置.而其竞争对手中国人寿(601628.SS)(2628.HK)和中国平安(601318.SS)(2318.HK)分别为164.21%和200%.

中国人寿已宣布拟发行300亿元次级债以充实资本金.而中国太保周一公告称,旗下控股子公司中国太平洋财产保险公司拟增发22亿股,每股增资价格2.57元,增资规模在56.54亿元.截止6月底,太保财产的偿付能力充足率为175%.

**经济形势不明,投资偏谨慎**

中国太保资产管理公司总经理于业明在业绩会上表示,上半年公司投资收益主要来自存款利息和权益分红.在加息环境下,太保增加配置高收益率的协议存款和银行次级债等定息品种.

上半年太保总投资收益率为4.4%,同比提高0.1个百分点.在资产配置方面,包括存款和债券投资等在内的固定收益类投资占比为77.6%,而来自利息和权益类分红的收入共计106.8亿元,占公司上半年总投资收益98.6%.

"下半年经济形势不乐观,外面环境和内部可能的政策应对,非常复杂多变,变数很多."于业明称,下半年太保仍将加大定息类资产的配置;在权益类投资方面,将对分红较高及估值有保障的行业和股票重点关注.

高国富还指出,尽管美国私募股权投资企业凯雷[CYL.UL]近阶段已三次减持其持股,但目前凯雷对中国太保的持股仍超过5%,"我们依然感受到凯雷与其他股东一样的支持."

凯雷去年12月和今年1月曾两次减持太保股份.另据汤森路透旗下IFR报导,凯雷7月第三次减持其持有的太保股份,套现77亿港元.[ID:nCN1859655]

据中国太保中报,上半年该公司人寿保险业务收入545.74亿元,同比增长11.5%;财产保险业务收入322.67亿元,同比涨19.2%.投资资产规模达4,905.13亿元,较上年末增12.6%.期内,寿险业务实现净利润27.93亿元,同比增长28.5%;产险业务净利润23.42亿元,增长54.0%.

中国太保A股午盘报20.70元,跌0.31元,或1.48%;H股则报29.10港元,涨0.95港元,或3.37%.(完)