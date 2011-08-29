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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 14:37 BJT

〔背景资料〕日本财务大臣野田佳彦将成为日本新任首相

路透8月29日电---日本财务大臣野田佳彦周一在执政的民主党党魁选举中获胜,将成为日本五年内的第六任首相.

以下为野田佳彦及其政策的相关资讯:

现年54岁的野田佳彦自2010年6月起开始担任日本财务大臣.作为日本财政鹰派人物,野田佳彦支持政府在2015年之前把5%的消费税提高一倍,以支应急剧增加的社会保险支出并抑制公共债务.野田亦曾表示,日本需要暂时增税,帮助为灾後重建筹措资金.但他对增税的时机变得更加谨慎,称经济增长和财政改革都至关重要.

他承诺采取稳健措施,包括干预日圆巨幅波动的行动等,并希望与日本央行紧密协作.

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