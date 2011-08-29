〔背景资料〕日本财务大臣野田佳彦将成为日本新任首相

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月29日电---日本财务大臣野田佳彦周一在执政的民主党党魁选举中获胜,将成为日本五年内的第六任首相.
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现年54岁的野田佳彦自2010年6月起开始担任日本财务大臣.作为日本财政鹰派人物,野田佳彦支持政府在2015年之前把5%的消费税提高一倍,以支应急剧增加的社会保险支出并抑制公共债务.野田亦曾表示,日本需要暂时增税,帮助为灾後重建筹措资金.但他对增税的时机变得更加谨慎,称经济增长和财政改革都至关重要.
他承诺采取稳健措施,包括干预日圆巨幅波动的行动等,并希望与日本央行紧密协作.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。