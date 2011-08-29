〔背景资料〕日本财务大臣野田佳彦将成为日本新任首相

现年54岁的野田佳彦自2010年6月起开始担任日本财务大臣.作为日本财政鹰派人物,野田佳彦支持政府在2015年之前把5%的消费税提高一倍,以支应急剧增加的社会保险支出并抑制公共债务.野田亦曾表示,日本需要暂时增税,帮助为灾後重建筹措资金.但他对增税的时机变得更加谨慎,称经济增长和财政改革都至关重要.