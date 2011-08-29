〔澳新汇市〕澳元及新西兰元缓步攀升,受亚洲股市涨势提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼8月29日电---澳元及新西兰元兑主要货币周一缓步攀高,受亚洲股市涨势及风险资产需求持坚的提振,随後本周稍晚将出炉重要的中美经济数据.
澳元兑美元AUD=比周五低位高近0.02美元,并一度升至1.0635美元的四周高位,受亚洲股市强势支撑,其中韩国股市升3%.美国标准普尔股指期货SPc1同样走升1%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。