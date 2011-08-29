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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 14:13 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元缓步攀升,受亚洲股市涨势提振

路透惠灵顿/悉尼8月29日电---澳元及新西兰元兑主要货币周一缓步攀高,受亚洲股市涨势及风险资产需求持坚的提振,随後本周稍晚将出炉重要的中美经济数据.

澳元兑美元AUD=比周五低位高近0.02美元,并一度升至1.0635美元的四周高位,受亚洲股市强势支撑,其中韩国股市升3%.美国标准普尔股指期货SPc1同样走升1%.

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