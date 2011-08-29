〔路透调查〕韩国8月通胀率或升至近三年高位,7月工业生产继续增长

公布数据:7月工业生产,8月CPI和贸易收支

公布时间:工业生产(8月30日2300GMT)

CPI(8月31日2300GMT)

贸易收支(9月1日0000GMT)

7月工业产出增幅(%)

预估中值 估值区间 受访人数 ^前值

+6.5(较上年同期) +4.6至+8.5 12 +6.4

+0.6(较上月,经季节调整) -1.0至+2.8 10 +0.7

8月进口(%)

预估中值 估值区间 受访人数 *前值

+25.9(较上年同期) +14.8至+29.8 11 +25.0

8月出口(%)

预估中值 估值区间 受访人数 *前值

+25.0(较上年同期) +15.6至+33.0 11 +25.2

8月消费者物价指数(CPI)(%)

预估中值 估值区间 受访人数 前值

+4.8(较上年同期) +4.6至+5.0 12 +4.7

+0.4(较上月,未经季节调整)+0.2至+0.6 12 +0.7

^ 有待修正

* 经修正

观察重点:

--韩国8月CPI同比涨幅可能升至4.8%的近三年高位,逼近5%的水平,此前国内电价迎来姗姗来迟的上调,且暴雨推高蔬菜价格.

--7月工业生产较上月可能录得连续第三个月上升,得益于出口强劲和民间消费颇具韧性.但持续的降雨季打压了建筑和服务业.工业生产反映制造业和矿业生产情况.

--8月出口增幅料与7月持平,新兴市场的稳健需求料抵消美国等发达经济体的需求疲软.有迹象显示发达国家市场需求正在下滑.

市场影响:

--若CPI攀升且出口数据乐观,韩国公债收益率(殖利率)和韩元利率互换将走高,扭转近期因利率预期出现的收益率下滑态势.市场预期韩国央行在9月8日议息会议上将暂缓行动.

--若出口与工业生产数据强劲,韩元兑美元KRW=和韩国股市综合股价指数.KS11也将受到提振,因上述月度经济指标也可能预示全球需求坚韧.韩元与韩股在8月初的全球金融市场动荡中严重受挫.

--相反,若通胀或出口数据比预期疲软,可能将支持市场的下述猜测,即韩国政策利率会连续第三个月不变,或未来几个月都将维持稳定,从而料推动公债收益率从数年低点进一步下挫.(完)