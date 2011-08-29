《快速分析》野田佳彦当选日本新首相,面临诸多政经挑战

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月29日电---日本财政大臣野田佳彦周一被执政党选为该国五年来第六任首相,他面临从灾後重建,到控制庞大公共债务的诸多挑战.
以下是野田佳彦当选首相的政治和经济含义:
**又一"短命"首相?**
由于反对党能够在国会封杀议案,之前日本的五任首相都曾经艰苦推动政策执行.野田当选首相面临的最大风险是,他的首相生涯可能也无法长久.日本执政党民主党2012年9月将举行定期党魁选举.
"不幸的是很有可能...12个月後我们将见到同样的辩论,"摩根大通东京分支的股票研究主管Jesper Koll称.
野田佳彦呼吁与主要反对党组成大联合政府,以打破议会僵局,但反对党对这项提议反应冷淡.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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