《快速分析》野田佳彦当选日本新首相,面临诸多政经挑战

路透东京8月29日电---日本财政大臣野田佳彦周一被执政党选为该国五年来第六任首相,他面临从灾後重建,到控制庞大公共债务的诸多挑战.

以下是野田佳彦当选首相的政治和经济含义:

**又一"短命"首相?**

由于反对党能够在国会封杀议案,之前日本的五任首相都曾经艰苦推动政策执行.野田当选首相面临的最大风险是,他的首相生涯可能也无法长久.日本执政党民主党2012年9月将举行定期党魁选举.

"不幸的是很有可能...12个月後我们将见到同样的辩论,"摩根大通东京分支的股票研究主管Jesper Koll称.