〔中国信用债评级〕联合资信评估将义煤集团主体评级由AA调升至AA+

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 发行主体:义马煤业集团股份有限公司
* 发行量及品种:2010年发行的10亿元五年期浮息中期票据(一年定存基准)
* 评级公司: 联合资信评估有限公司
* 评级调整情况:主体评级由AA调升至AA+,展望为稳定
债项评级由AA调升至AA+
路透上海8月29日电---中国联合资信评估有限公司周一发布跟踪评级报告,将义马煤业集团股份有限公司主体长期信用等级,由此前的AA提升为AA+,评级展望为稳定.
该公司此前发行的10亿元五年期浮息中期票据(一年定存基准),债项评级由AA调升至AA+.
联合资信报告称,未来,随着公司新建及整合矿井陆续投产,公司原煤产量有望继续提升;同时,公司煤化、多晶硅等项目的投产有望进一步完善公司多元化产业结构,增强公司整体抗风险能力.
不过,报告亦指出,公司地方煤矿的整合易受安全事故的影响,存在安全及管理压力.而未来投资规划的实施可能加大对外融资压力.同时,公司非煤产业中氧化铝、火电、水泥产业盈利能力较差,煤化工产业尚处于基础建设期.
义马煤业集团是国家规划重点建设的14个大型煤炭基地之一的河南基地的重要组成部分,共有34个煤矿,矿区地跨河南、山西、新疆等多个省区.
截止2011年3月底,公司(合并)资产总额335.45亿元人民币,所有者权益合计107.36亿元.1-3月,公司实现营业收入58.98亿元,利润总额4.93亿元.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。