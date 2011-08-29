〔欧元债市〕德债期货盘初下跌,美国可能放宽政策的前景提振股市上涨

路透伦敦8月29日电---德国公债期货周一开低,因有迹象显示美联储(FED)可能在下个月的政策会议上考虑新的经济刺激举措,由此提振风险资产上扬.

德债期货FGBLc1最新报约134.83,下跌38个跳动点.英国今日逢假期休市,因此市场交易量料将有限.

美联储主席贝南克在杰克森霍尔的年度会议上没有宣布任何新的举措,但为将来进一步放宽货币政策预留了空间.[ID:nCN1928689]