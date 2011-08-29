〔中国股市〕沪综指收挫近1.4%,受准备金上缴范围将扩大等消息冲击

路透北京8月29日电---中国股市沪综指周一收挫近1.4%,金融地产类股领跌,受消息称准备金上缴范围将扩至保证金以及浙江台州出台楼市限购的利空消息打压.分析人士预计,後期大盘仍料在2,600点附近振荡整固.

沪综指.SSEC收报2,576.413点,跌35.776点,或1.37%.上证金融地产行业指数.SSEFN大挫2.67%.

数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]

平安证券分析师王韧在策略点评中称,从各银行数据计算,预计央行扩大准备金上缴范围後,资金面影响最大的是10月和11月,其政策效果大致相当于未来六个月内上调两至三次存款准备金率,对短期市场资金面冲击明显.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,855.2点,跌1.59%,成交量为198,890手.

为抑制楼市过热,浙江台州市出台限购令,开启了浙江省二三线城市限购序幕.而住建部也计划将40余个热点城市个人购房数联网,以遏制异地炒房.[ID:nCN1928687](完)