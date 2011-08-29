〔中国股市〕沪综指收挫近1.4%,受准备金上缴范围将扩大等消息冲击

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月29日电---中国股市沪综指周一收挫近1.4%,金融地产类股领跌,受消息称准备金上缴范围将扩至保证金以及浙江台州出台楼市限购的利空消息打压.分析人士预计,後期大盘仍料在2,600点附近振荡整固.
沪综指.SSEC收报2,576.413点,跌35.776点,或1.37%.上证金融地产行业指数.SSEFN大挫2.67%.
数位消息人士上周五向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.[ID:nCN1927391]
平安证券分析师王韧在策略点评中称,从各银行数据计算,预计央行扩大准备金上缴范围後,资金面影响最大的是10月和11月,其政策效果大致相当于未来六个月内上调两至三次存款准备金率,对短期市场资金面冲击明显.
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,855.2点,跌1.59%,成交量为198,890手.
为抑制楼市过热,浙江台州市出台限购令,开启了浙江省二三线城市限购序幕.而住建部也计划将40余个热点城市个人购房数联网,以遏制异地炒房.[ID:nCN1928687](完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。