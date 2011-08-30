版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 30日 星期二 11:45 BJT

更正:****主要国家经济指标预测--8月30日****

(更正:8月30日瑞银瑞士消费指数公布月份应为"7月",非"8月")

路透8月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

8月29日(一)

2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +1.0% +1.1%

8月30日(二)

0130 澳洲建筑许可(较前月) 7月 +2.0% -3.5%

0600 瑞银瑞士消费指数 7月 -- 1.48

0800 意大利零售销售(较前月) 6月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -0.6%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 7月 增加4 增加4

0830 英国抵押贷款额(亿英镑) 7月 增加7 减少1

抵押贷款批准宗数(千件) 49.0 48.4

M4货供额 -- -0.5%

0900 意大利企业信心指数 8月 97.0 98.5

0900 欧元区企业景气指数 8月 0.15 0.45

经济景气指数 100.5 103.2

工业景气指数 负1.5 1.1

服务业景气指数 6.3 7.9

消费者景气指数 负16.6 负11.2

消费者通胀预期指数 -- 25.4

销售物价指数 -- 12.5

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月27日当周 -- -1.0%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月27日当周 -- +3.6%

1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 赤字137.5 赤字89.2

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.3%

(较上年同期) -- +5.2%

1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 6月 -4.6% -4.5%

经季节调整房价指数(较前月) -0.1% 持平

未经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +1.0%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 52.0 59.5

1800 美国FMOC公布8月9日会议记录

2300 韩国工业生产(较前月) 7月 +0.6% +0.7%

(较上年同期) +6.5% +6.4%

服务业产出(较前月) +1.4% +0.9%

2301 英国GfK消费者信心指数 负33 负30

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 52.1

2350 日本工业生产(较前月) 7月初值 +1.5% +3.8%

未来一个月工业生产预估 -- +2.2%

未来两个月工业生产预估 -- +2.0%

附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

8月28日(日)

2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 顺差22.4 --

8月29日(一)

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月初值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.1% 持平

(较上年同期) +2.4% +2.5%

0800 意大利消费者信心指数 8月 100.3 102.0

1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.3%

个人支出 +0.8% +0.5%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.4% --

(较上年同期) +2.8% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.6% --

实质个人支出 +0.5% --

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 84.8 --

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 -1.3% -1.3%

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 7月 +2.4% --

2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 80 --

2245 新西兰建筑许可 7月 +13.0% --

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -2.1% -3.0%

(较前月) +0.7% +0.9%

2330 日本求才求职比 7月 0.64 0.64

失业率 4.7% 4.6%(完)

--整理 程琳/侯向明;审校 郑茵

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐