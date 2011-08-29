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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 14:46 BJT

〔日本股市〕收高,因市场寄望美联储采取进一步经济刺激措施

路透东京8月29日电---日本股市日经指数周一收高0.6%,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话,令市场寄望美国将采取更多的经济刺激措施.

日本财务大臣、财政强硬派野田佳彦在执政党领导人竞选中获胜,将成为新一任日本首相.随後股市脱离稍早触及的高点.[ID:nCN1929593]

日经指数.N225升53.57点至8,851.35点,低于盘中高位8,926.27点.东证股价指数.TOPX升0.4%至758.83点.

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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