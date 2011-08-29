〔日本股市〕收高,因市场寄望美联储采取进一步经济刺激措施

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月29日电---日本股市日经指数周一收高0.6%,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话,令市场寄望美国将采取更多的经济刺激措施.
日本财务大臣、财政强硬派野田佳彦在执政党领导人竞选中获胜,将成为新一任日本首相.随後股市脱离稍早触及的高点.[ID:nCN1929593]
日经指数.N225升53.57点至8,851.35点,低于盘中高位8,926.27点.东证股价指数.TOPX升0.4%至758.83点.
--编译 梁睿雪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。