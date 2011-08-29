版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 15:08 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎涨1%至1.18070,瑞士央行干预风险仍存

路透伦敦8月29日电---欧元兑瑞郎EURCHF=周一上涨1%,因瑞士央行可能干预汇市的威胁打压瑞郎,而欧洲股市则料高开.

瑞银周五称,拟向客户用于交易清算的现金帐户收费,以阻止这些客户在金融市场动荡时囤积瑞郎.

欧元兑瑞郎在EBS交易平台报1.1820瑞郎,上涨1.1%.美元同样在清淡交投中走高,兑瑞郎CHF=升0.9%报0.8133瑞郎.(完)

--编译 李富强;审校 沈以文

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐