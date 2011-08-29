〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎涨1%至1.18070,瑞士央行干预风险仍存

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月29日电---欧元兑瑞郎EURCHF=周一上涨1%,因瑞士央行可能干预汇市的威胁打压瑞郎,而欧洲股市则料高开.
瑞银周五称,拟向客户用于交易清算的现金帐户收费,以阻止这些客户在金融市场动荡时囤积瑞郎.
欧元兑瑞郎在EBS交易平台报1.1820瑞郎,上涨1.1%.美元同样在清淡交投中走高,兑瑞郎CHF=升0.9%报0.8133瑞郎.(完)
--编译 李富强;审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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