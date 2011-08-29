〔中港个股〕中石油大连炼厂重启20万桶/日炼油装置--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月29日电---行业消息人士周一表示,中石油(601857.SS)(0857.HK)大连炼厂重启20万桶/日的炼油装置,8月底将开始正常运行.
该炼油装置从7月中旬起因一场火灾而关闭.
新华社周一报导称,上午10点左右,中石油大连石化分公司油品罐区一个可存储数千吨柴油的罐体突然发生火灾,为不到两个月内第二次发生火灾.到13时20分左右,火灾基本被扑灭[ID:nCN1929487].(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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