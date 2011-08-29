〔中港个股〕中石油大连炼厂重启20万桶/日炼油装置--消息

路透北京8月29日电---行业消息人士周一表示,中石油(601857.SS)(0857.HK)大连炼厂重启20万桶/日的炼油装置,8月底将开始正常运行.

该炼油装置从7月中旬起因一场火灾而关闭.

新华社周一报导称,上午10点左右,中石油大连石化分公司油品罐区一个可存储数千吨柴油的罐体突然发生火灾,为不到两个月内第二次发生火灾.到13时20分左右,火灾基本被扑灭[ID:nCN1929487].(完)