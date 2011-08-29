〔中国债市〕人民币利率互换强势上行,受准备金范围扩大化消息影响

路透上海8月29日电---中国人民币利率互换(IRS)周一强势上行,因存款准备金缴纳范围扩大消息对资金面形成冲击.相较于长端品种,IRS短端报价涨幅尤甚.投资者寄希望于央行公开市场能延续净投放格局,以缓解资金饥渴.

"还是保证金(被纳入准备金缴款范围)的影响,大家觉得短期内对资金冲击还是比较大,"北京一银行交易员表示.

他并指出,市场预计央行将通过公开市场净投放方式,但投放力度尚难判断.投资者多先选择观望,不过亦有机构借机做多短线利率.

对于准备金范围扩大化,他认为,一方面是监管层为控风险,将表外业务纳入表内以便于监管;同时,也反映出紧缩的政策基调不会动摇.而此前市场一度猜测,伴随通胀回落,央行紧缩政策将进入尾声,甚至放松.

上周末有消息称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行首批上缴为下月5日.[ID:nCN1927347]

中国银行间市场周一质押式回购加权平均利率多上涨,其中14天期回购利率跳涨逾115个基点(bp).[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 4.3314/4.4529 4.2000/4.2933 4.0217/4.1167 3.9433/4.0400 3.8683/4.2158

周五 3.8533/3.9600 3.7650/3.8521 3.7343/3.8243 3.7314/3.8200 3.7160/3.9730

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变动 +0.4781/+0.4929 +0.4350/+0.4412 +0.2874/+0.2924 +0.2119/+0.2200 +0.1523/+0.2428

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)