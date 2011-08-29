〔全球金市〕现货金下跌逾1%,FED政策不确定性引发获利了结

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月29日电---现货金XAU=周一跌逾1%,回吐部分上日3.2%的涨幅.面对美国联邦储备理事会(美联储,FED)经济刺激计划的不确定性,投资者决定获利了结.
美联储主席贝南克周五未暗示将进一步采取行动以提振美国经济复苏,但表示央行将考虑还可以采取哪些举措来对抗高失业率.[ID:nCN1928223]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。