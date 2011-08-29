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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 15:01 BJT

〔全球金市〕现货金下跌逾1%,FED政策不确定性引发获利了结

路透新加坡8月29日电---现货金XAU=周一跌逾1%,回吐部分上日3.2%的涨幅.面对美国联邦储备理事会(美联储,FED)经济刺激计划的不确定性,投资者决定获利了结.

美联储主席贝南克周五未暗示将进一步采取行动以提振美国经济复苏,但表示央行将考虑还可以采取哪些举措来对抗高失业率.[ID:nCN1928223]

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