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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 15:01 BJT

《中国2011年地方债发行中标明细表》--8月29日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数

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一期 7/11 5 3.84% 254 1.05

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二期 7/11 3 3.93% 239.4 --

(计划发行250亿元,未招满)

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三期 8/1 3 4.07% 226.6 1.45

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四期 8/8 5 4.12% 220 1.70

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五期 8/22 3 4.01% 236 1.48

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*六期 8/29 5 4.30% 240 1.45

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合计 1,416 (完)

注:*表示新增

--整理 曹巍浩; 审校 李宏薇

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2010年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2010年已发行金融债一览表》

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