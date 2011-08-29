〔外汇期权〕贝南克周末讲话後,主要货币期权波动率走软--IFR

IFR伦敦8月29日电---贝南克周末在杰克森霍尔全球央行年会上发表讲话後,主要外汇期权波动率走软.其中一个月欧元/美元期权波动率在亚洲时段报12.8%,上周五跌破13.0%的关口,其它期限的波动率亦全面小幅走软.较短期期权合约遭遇温和抛压,但本周五将公布的非农就业数据将提供潜在支撑.

欧元/美元现汇今日升向1.4550,据闻1.4555处存在期权障碍(1.4554是2005年7月高位).一家大型亚洲商业银行在守卫1.4600的障碍位.

英镑/美元现汇守在近期波动区间内,应会令期权波动率承压,其中一个月期英镑/美元价平期权势将于8月初以来首次重返9.0%关口.

澳元/美元现汇位于1.0600上方,令期权波动率进一步承压.一年期澳元/美元价平期权波动率在亚洲市场报14.7%,上周五在15.0%.

美元/日圆守在76日圆区域上端.一度提振期权波动率的上档回补操作减少,波动率因此走软.一个月期波动率上周五跌破11.0%关口,目前重返位于10.7%区域的8月初低位.一年期波动率从12.5%跌向12.4%,一个月期风险逆转指标(RR)在测试1.0%下方水准,暗示市场偏好日圆买权.

美元/瑞郎和欧元/瑞郎期权波动率持稳,位于16.0%附近的近期所及低位.(完)

--编译 白云; 审校 张涛

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