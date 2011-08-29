《亚洲原油展望》聚焦中东市场的官方售价和供应分配情况

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 中东市场关注点转向11月船货
* 亚太市场交易本周将接近尾声
路透东京8月29日电---中东原油市场的关注点转向官方售价(OSP)以及该地区生产商的供应分配情况.亚洲炼厂的10月购买需求基本都已完成.
在亚太原油市场,月度现货交易正在减少,预计很快就将结束,受益于强劲的裂解价差,该地区多数品级的原油都以高价售出.
**聚焦阿布扎比和卡塔尔OSP**
交易商称,考虑到本月轻质含硫原油的升水情况,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能将8月回溯性售价较迪拜原油的升水每桶上调0.15-0.20美元.
阿布扎比国家石油公司将7月穆尔班原油OSP较迪拜的升水定在每桶3.96美元.卡塔尔料也将调高升水,沙特阿拉伯预计同样将提价.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。