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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 16:08 BJT

《亚洲原油展望》聚焦中东市场的官方售价和供应分配情况

* 中东市场关注点转向11月船货

* 亚太市场交易本周将接近尾声

路透东京8月29日电---中东原油市场的关注点转向官方售价(OSP)以及该地区生产商的供应分配情况.亚洲炼厂的10月购买需求基本都已完成.

在亚太原油市场,月度现货交易正在减少,预计很快就将结束,受益于强劲的裂解价差,该地区多数品级的原油都以高价售出.

**聚焦阿布扎比和卡塔尔OSP**

交易商称,考虑到本月轻质含硫原油的升水情况,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)可能将8月回溯性售价较迪拜原油的升水每桶上调0.15-0.20美元.

阿布扎比国家石油公司将7月穆尔班原油OSP较迪拜的升水定在每桶3.96美元.卡塔尔料也将调高升水,沙特阿拉伯预计同样将提价.

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