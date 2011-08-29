版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 15:21 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑瑞郎和美元上涨

0709GMT---欧元/瑞郎EURCHF=上涨1%,因传言瑞士银行业可能采取行动抑制瑞郎升值,欧元/瑞郎最新升1.2%,报1.1830瑞郎.

美元/瑞郎CHF=同样走高,最新上扬近1%,报0.8140瑞郎.

欧洲股市高开,提振欧元/美元上涨0.3%至1.4541美元.

美元指数.DXY下跌0.3%报73.574,市场预期美联储下个月可能提出进一步刺激措施,令美元小幅承压.

美元/日圆JPY=几持平,报76.68日圆,距纪录低位75.94不远.

英国适逢公共假期,导致交投清淡.(完)

--编译 李富强;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐