〔日本债市〕公债价格反弹,此前野田佳彦当选日本新任首相

路透东京8月29日电---日本政府公债价格周一扳回跌幅且上扬,此前日本财务大臣、财政立场强硬的野田佳彦周一在执政的民主党党魁选举中获胜,成为日本新任首相.

市场人士谈到,现货日债价格削减跌幅.日债期货领涨,终结了部分受政治不确定性所驱动的两日跌势.

"野田当选後,日债受到支撑.他被视为是财政强硬派,支持加税来减少对债务的依赖,"SMBC日兴证券的首席固定收益策略师Shinji Nomura表示.