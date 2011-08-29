〔日本债市〕公债价格反弹,此前野田佳彦当选日本新任首相

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月29日电---日本政府公债价格周一扳回跌幅且上扬,此前日本财务大臣、财政立场强硬的野田佳彦周一在执政的民主党党魁选举中获胜,成为日本新任首相.
市场人士谈到,现货日债价格削减跌幅.日债期货领涨,终结了部分受政治不确定性所驱动的两日跌势.
"野田当选後,日债受到支撑.他被视为是财政强硬派,支持加税来减少对债务的依赖,"SMBC日兴证券的首席固定收益策略师Shinji Nomura表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。