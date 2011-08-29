版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 15:33 BJT

〔韩国股市〕连续第三天收高,受贝南克讲话提振(更新版)

(新增更多细节和评论)

路透首尔8月29日电---韩国股市周一连续第三个交易日上涨,受美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克称美国经济能够避免再次衰退提振,而且投资者青睐重要的出口类股.

综合股价指数.KS11收高2.84%,报1,829.50点,为8月18日以来最高收盘位.

上涨股票与下跌股票数量之比接近四比一,其中能源股和造船股涨幅居前.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐