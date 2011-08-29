〔韩国股市〕连续第三天收高,受贝南克讲话提振(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透首尔8月29日电---韩国股市周一连续第三个交易日上涨,受美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克称美国经济能够避免再次衰退提振,而且投资者青睐重要的出口类股.
综合股价指数.KS11收高2.84%,报1,829.50点,为8月18日以来最高收盘位.
上涨股票与下跌股票数量之比接近四比一,其中能源股和造船股涨幅居前.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。