〔日本股市〕连续第三日上涨,市场寄望美联储将出台更多措施刺激经济(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京8月29日电---日股日经指数周一创连续第三日收升,追随美国股指期货涨势,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话,令市场寄望美国将采取更多的经济刺激措施.
日本财务大臣、财政强硬派野田佳彦在执政党领导人竞选中获胜,将成为新一任日本首相.随後股市脱离稍早触及的高点.[ID:nCN1929593]
索尼等科技出口类股涨幅居前,青空银行(8304.T)跳涨,此前有报导称澳新银行(ANZ.AX)正考虑购买该行或未上市的Tokyo Star Bank.
市场人士等待美国周五公布就业数据,来判断美国经济现状,贝南克之前未就进一步货币宽松给出明确讯号,但对采取更多行动敞开大门.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。