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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 15:38 BJT

〔日本股市〕连续第三日上涨,市场寄望美联储将出台更多措施刺激经济(更新版)

(新增细节)

路透东京8月29日电---日股日经指数周一创连续第三日收升,追随美国股指期货涨势,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克讲话,令市场寄望美国将采取更多的经济刺激措施.

日本财务大臣、财政强硬派野田佳彦在执政党领导人竞选中获胜,将成为新一任日本首相.随後股市脱离稍早触及的高点.[ID:nCN1929593]

索尼等科技出口类股涨幅居前,青空银行(8304.T)跳涨,此前有报导称澳新银行(ANZ.AX)正考虑购买该行或未上市的Tokyo Star Bank.

市场人士等待美国周五公布就业数据,来判断美国经济现状,贝南克之前未就进一步货币宽松给出明确讯号,但对采取更多行动敞开大门.

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