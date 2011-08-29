修正:〔国际油市〕布兰特原油高于111美元,飓风艾琳减弱且美元下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(修正:去掉标题中"因飓风艾琳减弱且美元下跌"中的"因".)
路透新加坡8月29日电---布兰特原油期货周一持稳于111美元附近,因美元下跌,抵消飓风艾琳席卷美国东海岸引发的供应中断担忧.
0655GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.09美元报每桶111.27美元,盘中低见110.53美元.美国原油期货CLc1上涨0.41美元报每桶85.78美元,盘中交投区间为85.11-85.82美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。