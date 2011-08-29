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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 16:27 BJT

修正:〔国际油市〕布兰特原油高于111美元,飓风艾琳减弱且美元下跌

(修正:去掉标题中"因飓风艾琳减弱且美元下跌"中的"因".)

路透新加坡8月29日电---布兰特原油期货周一持稳于111美元附近,因美元下跌,抵消飓风艾琳席卷美国东海岸引发的供应中断担忧.

0655GMT,布兰特原油期货LCOc1下跌0.09美元报每桶111.27美元,盘中低见110.53美元.美国原油期货CLc1上涨0.41美元报每桶85.78美元,盘中交投区间为85.11-85.82美元.

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