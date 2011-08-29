南玛都台风登陆台湾後向华南移动

(本文由路透中文网编译)

路透台北8月29日电（记者 Jonathan Standing）---南玛都（Nanmadol）台风周一登陆台湾南部和东部，迫使人员疏散、企业停止上班和交通中断，但并未造成重大财产损失和人员伤亡。南玛都强度减弱後，正继续向中国大陆前进。

南玛都为本季首个登陆台湾的台风,已由台风减弱为热带性低气压。截至0600GMT，中心已离开台湾，正向华南地区移动。

台湾中央气象局仍维持台湾的强风豪雨警报，预计台湾东北部、东部和东南部未来24小时降雨将超过350毫米。

菲律宾国家减灾风险管理委员会周一称，南玛都上周袭击菲律宾北部，造成12人死亡，21人受伤。近1.4万人被安置在紧急疏散中心。

台湾南部和东部地区周一停止上班，但台北和金融市场正常上班开市。台积电(2330.TW)、友达光电(2409.TW)和奇美电(3481.TW)等主要高科技公司称未受风暴影响。（完）